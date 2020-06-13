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В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии

COVID-19 подтвердили у 753 человек.

В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

12 июня в Украине зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, таким образом число инфицированных возросло до 30 506. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За последние сутки умерли 10 человек (всего - 880), выздоровели 409 пациентов (всего 13 976).

В тройке лидеров по количеству новых инфицированных - Львовская область (коронавирус обнаружили у 132 людей), Закарпатская область (77), Киев (72).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1369
  • Волынская область - 1354
  • Днепропетровская область - 990
  • Донецкая область - 290
  • Житомирская область - 1032
  • Закарпатская область - 1583
  • Запорожская область - 521
  • Ивано-Франковская область - 1695
  • Кировоградская область - 577
  • г. Киев - 3838
  • Киевская область - 1961
  • Львовская область - 2658
  • Луганская область - 56
  • Николаевская область - 320
  • Одесская область - 1081
  • Полтавская область - 278
  • Ровенская область - 2297
  • Сумская область - 208
  • Тернопольская область - 1403
  • Харьковская область - 1482
  • Херсонская область - 179
  • Хмельницкая область - 544
  • Черновицкая область - 3869
  • Черкасская область - 536
  • Черниговская область - 385.

Напомним, 11 июня в Украине зафиксировали 683 новых инфицированных, 10 июня - 689, 9 июня - 525.

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил рост заболеваемости игнорированием карантина. Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что рост связан с очередями образцов в лабораторных центрах, которые сейчас пытаются устранить в Минздраве.

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