В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии

12 июня в Украине зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, таким образом число инфицированных возросло до 30 506. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За последние сутки умерли 10 человек (всего - 880), выздоровели 409 пациентов (всего 13 976).
В тройке лидеров по количеству новых инфицированных - Львовская область (коронавирус обнаружили у 132 людей), Закарпатская область (77), Киев (72).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1369
- Волынская область - 1354
- Днепропетровская область - 990
- Донецкая область - 290
- Житомирская область - 1032
- Закарпатская область - 1583
- Запорожская область - 521
- Ивано-Франковская область - 1695
- Кировоградская область - 577
- г. Киев - 3838
- Киевская область - 1961
- Львовская область - 2658
- Луганская область - 56
- Николаевская область - 320
- Одесская область - 1081
- Полтавская область - 278
- Ровенская область - 2297
- Сумская область - 208
- Тернопольская область - 1403
- Харьковская область - 1482
- Херсонская область - 179
- Хмельницкая область - 544
- Черновицкая область - 3869
- Черкасская область - 536
- Черниговская область - 385.
Напомним, 11 июня в Украине зафиксировали 683 новых инфицированных, 10 июня - 689, 9 июня - 525.
Глава Минздрава Максим Степанов объяснил рост заболеваемости игнорированием карантина. Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что рост связан с очередями образцов в лабораторных центрах, которые сейчас пытаются устранить в Минздраве.