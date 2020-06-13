В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии

COVID-19 подтвердили у 753 человек.

12 июня в Украине зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, таким образом число инфицированных возросло до 30 506. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За последние сутки умерли 10 человек (всего - 880), выздоровели 409 пациентов (всего 13 976).

В тройке лидеров по количеству новых инфицированных - Львовская область (коронавирус обнаружили у 132 людей), Закарпатская область (77), Киев (72).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1369

Волынская область - 1354

Днепропетровская область - 990

Донецкая область - 290

Житомирская область - 1032

Закарпатская область - 1583

Запорожская область - 521

Ивано-Франковская область - 1695

Кировоградская область - 577

г. Киев - 3838

Киевская область - 1961

Львовская область - 2658

Луганская область - 56

Николаевская область - 320

Одесская область - 1081

Полтавская область - 278

Ровенская область - 2297

Сумская область - 208

Тернопольская область - 1403

Харьковская область - 1482

Херсонская область - 179

Хмельницкая область - 544

Черновицкая область - 3869

Черкасская область - 536

Черниговская область - 385.

Напомним, 11 июня в Украине зафиксировали 683 новых инфицированных, 10 июня - 689, 9 июня - 525.