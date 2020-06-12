Львовская область опять отложила смягчение карантина на неделю

Львовская область отложила смягчение карантина еще на неделю, потому что ситуация с COVID-19 не только не улучшается, а наоборот - идет рекордная заболеваемость. Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.

"За двое предыдущих суток на Львовщине зафиксировали более 250 новых больных коронавирус. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области при норме 12 сейчас составляет 21,4", - сказал глава области Максим Козицкий.

По остальным показателям область отвечает требованиям смягчения карантина: загруженность кроватей в больницах - 34,8% при допустимых 50%, а тестирование - 27 на 100 тысяч населения при допустимых 12.

"Я понимаю, что люди устали от карантина, а бизнес ежедневно терпит новые убытки, но рисковать здоровьем жителей области мы не можем. Экономические потери от пандемии и карантина сейчас предсказать и оценить трудно, но отказ от карантинных мер может повлечь существенные человеческие потери. Готовы ли перевозчики, владельцы фитнес клубов и ресторанов, которые ежедневно пикетируют ОГА с требованием разрешить им работать, взять на себя ответственность за новых больных и новые летальные случаи? Думаю, что нет", - сказал Козицкий.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис отметил, что на Львовщине сохраняется большое количество обращений пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. Но в целом система здравоохранения области справляется с нагрузкой.

Следующее заседание, на котором рассмотрят возможное ослабление карантинных мер, состоится 19 июня.

Напомним, что в большинстве регионов Украины карантин уже почти закончился. Разрешена работа ресторанов, кафе, гостиниц и даже культурных учреждений. Львовская область пока что не входит в этот перечень.

Власть региона просила Кабинет министров разрешить немного ослабить карантин, несмотря на высокие показатели по COVID-19, но ее не услышали.

На сегодня во Львове и Львовской области подтверждены больше 2,5 тыс. случаев инфицирования коронавируса. Из них 598 человек выздоровели, 90 - умерли.