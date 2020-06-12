Кличко снова предупредил киевлян о готовности вернуть жесткий карантин

"Потому, что многие люди не соблюдают даже элементарных правил - не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу".

В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений, которые были смягчены, если показатель заболеваемости COVID-19 повысится.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 тыс. человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей - работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - пояснил Кличко.

Мэр обратился к правоохранительным органам и призвал их строже контролировать соблюдение карантина.

"Потому, что многие люди не соблюдают даже элементарных правил - не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась?", - добавил Кличко.

Он также сообщил, что за минувшие сутки подтвердили 95 новых случаев заболевания, в том числе - у 16 медиков. Один человек умер. Всего в столице 3766 подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, 10 июня в Украине начался новый этап смягчения карантина - разрешается работа музеев, театров и гостиниц. Киеву, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях не разрешили перейти к смягчениям.

Ранее Кличко пожаловался, что чувствует себя воспитателем в детском саду, раз за разом призывая жителей Киева соблюдать правила карантина.