В Киеве за минувшие сутки составили 10 протоколов за нарушение карантина объектами торговли и питания

В Киеве за 10 июня составили 10 протоколов на нарушителей мер карантинных ограничений среди заведений питания, торговли и бытовых услуг. Всего за сутки проверили 90 объектов.

Для контроля за соблюдением правил организовали мобильные группы из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, полиции и муниципальной охраны. Об этом сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко, заявили в пресс-службе КГГА.

Они ежедневно проверять соблюдение противоэпидемических требований. В случае несоблюдения требований карантина работниками или посетителями составляется протокол об административном правонарушении по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 000 до 51 000 гривен для граждан и от 34 000 до 340 000 гривен - для заведений. Также в случае значительных нарушений заведение могут закрыть, а восстановить его деятельность только после их устранения.

"У города нет цели наполнить за счет штрафов бюджет или препятствовать работе бизнеса. Наоборот, для ответственного бизнеса сегодня мы пытаемся создать все условия полноценной работы. Но сегодня остановить болезнь - наша общая гражданская ответственность", - заявил Бондаренко.

Напомним, что 20 марта в Киеве впервые выписали штраф за нарушение карантина. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 000 гривен продавщицу, которая сбывала продукты питания в неустановленном месте.