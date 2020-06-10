Минсоцполитики просит Кабмин без тендера закупить "бэби-боксы" на 1,2 млрд гривен

Министерство социальной политики просит у правительства разрешения закупить на 1,23 млрд гривен без тендерных конкурентных торгов так называемые бэби-боксы, выдаваемые при рождении малышей родителям. Об этом говорится в расследовании "Наші гроші".

В затягивании тендера министерство обвиняет закупочную организацию "Профессиональные закупки" (далее - "ПЗ") , хотя, по данным журналистов, именно Минсоцполитики затянуло начало процедуры.

"ПЗ" проводит для Минсоцполитики тендер на закупку бэби-боксов. 29 мая первый замглавы Минсоцполитики Евгений Котик подал в Кабмин проект постановления, согласно с которым ведомство хочет самостоятельно провести закупку без тендера. В объяснительной записке говорится, что "Профзакупки" должны были начать процедуру еще 28 февраля, но по состоянию на 29 мая тендер не провели.

Фото: nashigroshi.org

Фото: nashigroshi.org

"Вместе с тем, Минсоцполитики само затянуло начало процедуры закупки. Кабмин делегировал "ПЗ" проведение этой закупки 3 марта. Минсоцполитики заключило с ними договор на передачу закупки 11 марта, а всю информацию, без которой невозможно объявить тендер, предоставило через месяц - 10 апреля", - говорится в расследовании.

"Профзакупки" объявили тендер через два рабочих дня после получения этих данных - 14 апреля. Организация на тот момент провела три встречи с представителями рынка - в январе, марте и апреле - для уточнения технических характеристик товаров и логистики, разработала тендерную документацию и провела ее обсуждение с экспертами.

На время объявления тендера "бэби-боксы" закончились в Ровенской, Тернопольской, Запорожской и Закарпатской областях. Раньше их за бюджетные средства закупало для Украины Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

По результатам тендера договор может быть подписан примерно во второй половине июля. Если у победителя не будет готового товара, то срок увеличится еще на месяц.

Бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины, соосновательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская сообщила, что вероятность обжалования и отмены переговорной процедуры в АМКУ близка к 100%.

По результатам переговорной процедуры договор можно подписать 21 июня. Но эту процедуру невозможно аргументировать срочной необходимостью в связи с чрезвычайной ситуацией, поэтому ее можно обжаловать.

"А значит, если переговорную процедуру начнут на этой неделе, то через месяц после решения Антимонопольного комитета может возникнуть необходимость начинать все сначала. И родители малышей получат боксы не летом, а в лучшем случае зимой", - пояснила она.

Загребельская также отметила, что это дает возможность по решению Кабмина без конкуренции проводить любую закупку за бюджетные средства.

"Заказчик на собственное субъективное рассмотрение без правил и порядков будет выбирать, у кого покупать товар на гигантские суммы. И цена бокса будет определяться не путем конкуренции, а договоренности между участником и заказчиком", - добавила она.

5 июня "Профессиональные закупки" допустили к тендеру четыре из 13 компаний, которые подавали заявку на участие - ТК "Домашний текстиль", "Производственная организация "Харьков", "Трикотажная фабрика "Роза" и "МИК". Остальных, в том числе и "Скай Трейд Украина", которая через ЮНОПС поставляла последнюю партию бэби-боксов, отклонили из-за несоответствия требованиям.

"Скай Трейд Украина" обжаловала отклонение в АМКУ, чем приостановила процедуру. "Профессиональные закупки" подали жалобу в АМКУ, заявив, что у компаний "Кванти Лимитед", "Фин Платинум Компани", "Роялти Органик", "Медси", "Экспо Трейд Инком" и "Уртус" может быть сговор. По мнению экспертов, их тендерные предложения похожи и могли готовиться скоординированно.

Напомним, что родители новорожденных получают "бэби-боксы" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, необходимых малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять до 5000 грвиен.