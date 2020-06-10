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Спичечную фабрику под Ровно закрыли из-за вспышки коронавируса

У пяти из 300 работников предприятия выявили коронавирус.

Спичечную фабрику под Ровно закрыли из-за вспышки коронавируса
Фото: bereznepfu.at.ua

Спичечную фабрику в Березном под Ровно закрыли на неделю из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

"На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березном подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. Взят материал для ПЦР-исследования у всех контактных лиц. Также есть решение местной комиссии техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций по закрытию фабрики на 7 дней", - говорится в сообщении.

По последним данным, на предприятии работает около 300 человек.

Накануне сообщалось, что на свалке в Ровенской области нашли пробирки от тестов на коронавирус.

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