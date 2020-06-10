​В Украине начался новый этап смягчения карантина

В Украине с 10 июня начался новый этап смягчения карантина. В регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом разрешается открывать учреждения культуры, рассказал на брифинге в среду главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В помещении и на открытом воздухе должно находиться одно лицо на 5 квадратных метров помещения или огражденной территории. Если предусмотрены сидячие места, расстояние между ними - не менее 1,5 метра.

Посетители должны быть в защитных масках.

Также могут возобновить работу гостиницы и санатории (кроме детских).

"Сегодня 10 июня, сегодня очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить для тех областей, которые не достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Кабмина о введении адаптивного карантина", - сказал Ляшко.

Не соответствуют критериям для смягчения карантина Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Напомним, что нынешнее смягчение - предпоследнее из предусмотренных постановлением правительства об адаптивном карантине.

С 15 июня ожидается возобновление международных авиарейсов.