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​В Украине начался новый этап смягчения карантина

Разрешается работа музеев, театров и гостиниц.

​В Украине начался новый этап смягчения карантина
Фото: Макс Требухов

В Украине с 10 июня начался новый этап смягчения карантина. В регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом разрешается открывать учреждения культуры, рассказал на брифинге в среду главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В помещении и на открытом воздухе должно находиться одно лицо на 5 квадратных метров помещения или огражденной территории. Если предусмотрены сидячие места, расстояние между ними - не менее 1,5 метра. 

Посетители должны быть в защитных масках.

Также могут возобновить работу гостиницы и санатории (кроме детских).

"Сегодня 10 июня, сегодня очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить для тех областей, которые не достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Кабмина о введении адаптивного карантина", - сказал Ляшко.

Не соответствуют критериям для смягчения карантина Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Напомним, что нынешнее смягчение - предпоследнее из предусмотренных постановлением правительства об адаптивном карантине.

С 15 июня ожидается возобновление международных авиарейсов.

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