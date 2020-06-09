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В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом, - горсовет

В области из 179 заболевших уже выздоровели 172 человека.

В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом, - горсовет
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета.

Также отмечается, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 человека.

"Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина - не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 394 новых случая COVID-19. В Херсонской области, а также Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, и Луганской, ни одного заболевания не было.

Всего за сутки в Украине подтвердили 394 новых случая коронавируса - это самый низкий показатель за последние дни. Умерли 13 человек, выздоровели - 217. Инфицированы - 27 856 человек.

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