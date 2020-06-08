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ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе

При этом в Европе наблюдается улучшение. 

ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
Тедрос Гебреисус
Фото: bbc.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 7 млн случаев заболевания коронавирусом и около 400 000 летальных исходов. Об этом говорится в отечете генерального директора Организации Тедроса Гебреиесуса.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается. За последние девять из десяти дней регистрировали около 100 000 новых заболевших, за вчера - 136 000", - сообщил он.

Гендиректор ВОЗ сообщил, что почти 75% от вчерашних новых случаев зарегистрированы в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.

Он добавил, что также наблюдается рост заболеваемости в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии. В то же время в ВОЗ заявили, что воодушевлены позитивными признаками в нескольких странах мира. Подчеркивается, что самой большой угрозой для этих стран является самоуспокоение, поскольку исследования показывают, что большинство людей в мире все еще подвержены инфекции.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом будет продолжаться как минимум до тех пор, пока не будет найдена безопасная вакцина или метод лечения. 

При этом на данный момент нет конкретного срока разработки вакцины. 

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