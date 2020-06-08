Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области

Все находятся дома на самоизоляции, чувствуют себя хорошо.

В Богодуховском районе Харьковской области подтвердили коронавирус у семьи из восьми человек, пишет "Суспільне" со ссылкой на главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи района Виталия Прошутю.

По его словам, члены семьи могли заразиться от родственника из Харькова, который приезжал к ним в гости. Сейчас этот человек находится на лечении в областной инфекционной больнице.

"Это одна семья. Они все дома на самоизоляции. Чувствуют себя хорошо. Температуры нет", - сказал медик.

За счет этой вспышки количество инфицированных в Богодуховском районе выросло вдвое - до 17 человек.

Напомним, что еще одну вспышку коронавируса вчера выявили в Броварах - там заразились девять воспитанников и трое сотрудников детского сада.