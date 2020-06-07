Министр здравоохранения: Украина еще не выиграла войну с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил об опасности второй волны коронавируса, если украинцы не будут соблюдать правила карантина. Об этом он сказал во время брифинга в воскресенье.

"Власть выбрала стратегию адаптивного карантина, когда смягчения карантинных мероприятий происходит в зависимости от ситуации в регионе. Однако карантин все еще действует. Важно не путать смягчение с полной отменой, потому что войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите статистику последних дней, когда имеем более 500 новых больных каждые сутки", - сказал министр.

По словам Степанова, статистика заболевания увеличивается и в других странах.

В частности, в Германии уровень передачи вируса в последние дни превысил критическое значение. Южная Корея объявила о начале второй волны заболевания. А Китай - о возможности новой вспышки.

Также количество больных быстро растет в Бразилии и Индии.

Министр попросил украинцев продолжать пользоваться масками, антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, с 22 мая в Украине начал действовать адаптивный карантин. Следующий этап смягчения противоэпидемических мер запланирован на 10 июня. Тогда смогут возобновить работу рестораны в помещениях, гостиницы, учреждения культуры.