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Минздрав: смягчение карантина не отменяет масочный режим

Степанов призвал придерживаться социальной дистанции.

Фото: EPA/UPG

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев носить маски.

"Правительство ввело режим адаптивного карантина, ввело некоторое смягчение этапа выхода из карантина, но карантин не отменен. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди на COVID-19 и за сегодня - 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которая была выбрана, это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции", - сказал он на брифинге в пятницу.

Напомним, что согласно постановлению правительства об адаптивном карантине маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.

До 22 мая ношение масок было обязательно во всех общественных местах, то есть также на улицах.

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