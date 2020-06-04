Добровольное медицинское страхование: преимущества и особенности

Не каждый может своевременно следить за свои здоровьем и отправляться к врачу, если произошли какие-то проблемы. Работа, домашние заботы или какие-то ограничения вносят свои коррективы. В результате приходится ограничивать себя в чем-то. Но появилось несколько интересных и комфортных способов следить за собой и один из них - это добровольное медицинское страхование.

Как работает страхование?

Эффективное сотрудничество в этом направлении предлагает СК Крона. Заказывая медицинское страхование, каждый клиент получает комфортное и безопасное обслуживание, обеспечивая дополнительные преимущественные особенности:

• лечение и диагностика в лучших клиниках;

• включение страховки в социальный пакет;

• льготное страхование других членов семьи;

• организация лечения и поиск медикаментов;

• наличие собственного ассистента.

Сотрудничество с несколькими десятками клиник позволит найти для клиента наиболее оптимальные условия лечения. Нередко подбираются узкоспециализированные клиники, способствующие решению проблемы в максимально короткие сроки и очень эффективно.

Большинство услуг в медицинских центрах платны, что создает некоторые ограничения. Добровольное страхование решит эту проблему. Клиент уже заплатил за страховку, поэтому он имеет право обслуживаться в конкретном медицинском центре и получать качественные услуги в отношении своего здоровья.

Добровольное страхование для сотрудников

Юридические лица и руководители предприятий могут организовать страхование своих сотрудников, гарантируя несколько преимуществ:

• повышение лояльности персонала;

• экономия рабочего времени за счет медицинского обслуживания;

• улучшение имиджа и репутации компании;

• нет необходимости тратить деньги на выплату материальной помощи.

Предлагается офисная аптечка, лекарства, профилактические осмотры, стоматология, стационарное лечение и множество других пакетов услуг. Сотрудники предприятия получают комплексный формат диагностики и дальнейшего решения проблем со здоровьем.

Высокое качество и лояльность от СК Крона - это основные причины обратиться в данную компанию. Детальный подбор программы в соответствии с запросами каждого клиента позволит сформировать оптимальное решение на основании дополнительных требований и бюджета.

Стоимость страхового полиса зависит от перечня услуг, дополнительных опций, уровня клиник, где будут предоставлены услуги, от количества застрахованных лиц и многих других параметров. Информацию о ценах можно узнать заранее у менеджера компании.