В Тернополе коронавирусом заразились 18 сотрудников подстанции скорой помощи

В Тернополе вспышка коронавируса зафиксирована среди сотрудников подстанции экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

"К сожалению, мы имеем в Тернополе вспышку коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Всего за последние дни выявлено 18 случаев инфицирования в этой областном медицинском учреждении. Подстанцию временно закрыли", - написал Надал в своем фейсбуке.

Он сообщил, что сейчас устанавливаются контактные лица. Мобильные группы принимают у них анализы на ПЦР-исследования.

Мэр предупредил горожан, что в связи с этой ситуацией время приезда бригады скорой помощи может увеличиться.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Тернопольском гарнизоне.

Всего с начала эпидемии в Тернополе выявлено 126 случаев коронавируса, двое горожан скончались, 89 - выздоровели.