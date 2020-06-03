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В Тернополе коронавирусом заразились 18 сотрудников подстанции скорой помощи

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Тернопольском гарнизоне.

В Тернополе коронавирусом заразились 18 сотрудников подстанции скорой помощи
Фото: tr.dsns.gov.ua

В Тернополе вспышка коронавируса зафиксирована среди сотрудников подстанции экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

"К сожалению, мы имеем в Тернополе вспышку коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Всего за последние дни выявлено 18 случаев инфицирования в этой областном медицинском учреждении. Подстанцию временно закрыли", - написал Надал в своем фейсбуке.

Он сообщил, что сейчас устанавливаются контактные лица. Мобильные группы принимают у них анализы на ПЦР-исследования.

Мэр предупредил горожан, что в связи с этой ситуацией время приезда бригады скорой помощи может увеличиться.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Тернопольском гарнизоне.

Всего с начала эпидемии в Тернополе выявлено 126 случаев коронавируса, двое горожан скончались, 89 - выздоровели.

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