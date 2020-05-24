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В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса

Больных изолировали и в ближайшее время перевезут в Ровенский госпиталь.

В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: https://business-companion.te.ua

В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердили у восьми военнослужащих. Об этом 24 мая сообщили в Министерстве обороны.

Больных изолировали и планируют в ближайшее время эвакуировать в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Кроме того, за последние сутки коронавирус обнаружили у четырех военных Харьковского гарнизона, военнослужащего Киевского гарнизона и военного Житомирского гарнизона.

Состояние здоровья последнего - средней тяжести. Он находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ".

Всего в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 62 человека, 91 - выздоровел, двое - умерли.

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