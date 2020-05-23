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В Черновицкой области число инфицированных коронавирусом превысило 3 тысячи

Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.

В Черновицкой области число инфицированных коронавирусом превысило 3 тысячи
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом превысило три тысячи.

Об этом вечером 23 мая сообщил глава областной госадминистрации Сергей Осачук.

"Общее число больных на Буковине с первого установленного случае составляет 3027 человек", - написал глава ОГА в фейсбуке.

По словам Осачука, сегодня, 23 мая, в области подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. В то же время 15 жителей Черновицкой области выздоровели после коронавирусной инфекции. "Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - добавил Осачук.

По данным Минздрава на утро 23 мая в Черновицкой области было 2964 подтвержденных случая COVID-19. 782 ранее инфицированных коронавирусом выздоровели. Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.

Накануне Черновицкая область сняла запрет на въезд и выезд, который был введен в регионе с 3 апреля.

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