Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19

Препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин при лечении COVID-19 увеличивает риск летального исхода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами из Гарвардского медицинского департамента, больницы Brigham and Women's Hospital в Бостоне, а также специалистами из 671 госпиталя в разных странах мира.

Ученые также обнаружили, что у многих людей, которые употребляли препарат хлорохин (производный от гидроксихлорохина) наблюдалась аритмия.

Результаты исследования в пятницу обнародовал научный медицинский журнал The Lancet, пишет Голос Америки

Исследователи проанализировали медицинскую историю 96 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, на территории шести континентов. Исследования проводили с 20 декабря по 14 апреля. За это время 10 700 пациентов, принимавших хлорохин или гидроксихлорохин, умерли в больнице.

Приняв во внимание различные факторы: возраст, расу, пол пациентов, - исследователи пришли к выводу, что эти препараты увеличивали риск смертности на 34%, а риск сердечной аритмии - на 137%.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что уже больше недели ежедневно принимает гидроксихлорохин, несмотря на предостережения Управления США по надзору за качеством продуктов и медицинских средств.

Напомним, что в конце марта глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина ведет переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которые показаны, в частности, для лечения малярии, и продемонстрировали эффективность при лечении COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявляло, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет. FDA призвало не использовать это лекарство вне больниц.

Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей. Эффективность гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

В апреле правительство Индии решило подарить Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.