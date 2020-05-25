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СБУ разоблачила масштабную схему продажи БАДов, "защищающих" от коронавируса

В ходе обысков изъяли более 1 млн долларов.

СБУ разоблачила масштабную схему продажи БАДов, "защищающих" от коронавируса
Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет, которые якобы защищают от коронавируса, а также сеть колл-центров.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", - говорится в сообщении.

На сайте, где продавался препарат, утверждается, что он "в течении двух дней помогает устранить инфекционный процесс и предупредить осложнения".

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков в офисах, колл-центрах и по месту жительства подозреваемых изъяли документы и инструкции, подтверждающие их противоправную деятельность. Также было обнаружено более 1,1 млн долларов США.

Фото: ssu.gov.ua

"Также установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции подозреваемые уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен", - добавили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала введения карантина в Украине СБУ разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Было заблокировано около 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 000 пользователей.

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