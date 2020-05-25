Киево-Печерская Лавра открылась для всех желающих

Она была закрыта на карантин в связи с коронавирусом с 13 апреля.

Киево-Печерская Лавра объявила об открытии для посещений после карантина для всех желающих. Об этом сообщил викарий Киевской Митрополии Епископ Барышевский Виктор, говорится на сайте Киевской Митрополии УПЦ.

"С 25 мая 2020 Свято-Успенская Киево-Печерскую Лавру открыто для молитв и посещений", - говорится в сообщении.

Она была закрыта в связи с пандемией коронавируса с 13 апреля.

Отмечается, что в Лавре попросили своих парафиян соблюдать санитарные требования.

Напомним, что с 22 мая в Киеве начался второй этап ослабления карантина. Он предусматривает возобновление богослужений с соблюдением противоэпидемических мер. На 10 кв. метров храма позволяется находится одному человеку. На входе в храм должна измеряться температура, внутри все обязаны носить маски.

2 мая наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что коронавирусом болеют 68 монахов.

5 апреля стало известно, что 58-летний владыка Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников LB.ua в среде МП, предполагалось, что заражение могло произойти, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

О результатах теста на коронавирус у владыки Павла не сообщалось. В Лавре рассказали, что наместник "чувствует хорошо, несмотря на простуду".

26 апреля глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент сообщил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились больше 100 человек, но "большинство клириков уже идут на поправку". На следующий день сообщалось о 20 новых случаях COVID-19 в Лавре.

6 мая стало известно о еще 17 заболевших в Киево-Печерской Лавре.