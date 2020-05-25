В Киевской области с 26 мая смягчат карантин

В Киевской области с 26 мая ослабят карантин - будет запущен общественный транспорт, могут заработать детские сады и отели. Об этом сообщил временный и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин на брифинге.

Нестабильная эпидемиологическая ситуация помешала внедрить одновременное ослабление карантина с Киевом.

"Рад сообщить вам, что с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Разрешены, но при четком контроле за соблюдением требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в городском, пригородном, междугороднем сообщении и внутри области. При этом количество пассажиров должно равняться количеству сидячих мест", - сообщил Володин.

Расстояние между водителями и пассажирами должно составлять не менее метра или должен быть защитный экран. Все обязаны быть в масках.

Согласно с требованием Кабмина, для ослабления карантина общее количество случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней не должно превышать 12 человек на 100 000 населения. Загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, должна быть менее 50%, а среднее количество ПЦР-тестов должно превышать 12 на 100 000 населения на протяжении семи дней.

"На сегодня в Киевской области имеем такие показатели: инцидентность - 11.94. Загруженность больниц - 19.03, а среднее количество ПЦР-тестов - 19.34", - сообщил Володин.

Он добавил, что в области разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей и не более 50 участников. Религиозные мероприятия разрешены из расчета один человек на 10 кв. метров помещения, все должны быть в масках, при входе будет измеряться температура.

"Отдельно подчеркну, что это решение не окончательное. КОГА продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию ежедневно, в случае роста заболеваемости карантинные ограничения вновь могут быть усилены", - сообщил глава Киевской ОГА.

Он также сообщил, что в общежитиях г. Украинка и на Петропавловской Борщаговке выздоровели все заболевшие коронавирусом, поэтому обсервация их жителей завершена. Также планируется снятие санитарно-эпидемиологического поста в общежитии Вишневого.

"Вместе с тем очередную вспышку заболевания обнаружили в общежитии Переяслава. Оно размещено на территории студгородка, где сейчас живет 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали из-за бытовой политравмы. Ему сделали быстрый и ПЦР-тест, которые показали наличие коронавируса", - сообщил руководитель КОГА.

Напомним, что с 25 мая ослабился карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.