Киевский метрополитен возобновил пассажирские перевозки спустя почти два месяца карантина из-за коронавируса. Воспользоваться "подземкой" можно при условии наличия маски или респиратора. Тем не менее, на станции пускают пассажиров без перчаток, хотя в объявлениях просят их использовать, пишет "Укринформ".
Работники метрополитена просят людей соблюдать безопасную дистанцию.
Все станции работают в обычном режиме, однако не исключается, что могут быть временные ограничения на вход на некоторых из них, чтобы избежать столпотворения.
Кроме того, у пассажиров с признаками респираторного заболевания должны на входе измерять температуру. Если она выше 37.2, им будет отказано в проезде.
Напомним, что Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров 17 марта.
13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.
При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".
В Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.
Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение.
18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
23 мая Киев принял решение возобновить работу общественного транспорта. Наземный общественный транспорт в столице начал работать с 12:00 23 мая.
После этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение зависит от показателя инцидентности заболеваемости коронавирусом.