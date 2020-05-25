Зайти на станции можно только в маске или респираторе.

Киевский метрополитен возобновил пассажирские перевозки спустя почти два месяца карантина из-за коронавируса. Воспользоваться "подземкой" можно при условии наличия маски или респиратора. Тем не менее, на станции пускают пассажиров без перчаток, хотя в объявлениях просят их использовать, пишет "Укринформ".

Фото: pravda.com.ua

Работники метрополитена просят людей соблюдать безопасную дистанцию.

Фото: pravda.com.ua

Все станции работают в обычном режиме, однако не исключается, что могут быть временные ограничения на вход на некоторых из них, чтобы избежать столпотворения.

Кроме того, у пассажиров с признаками респираторного заболевания должны на входе измерять температуру. Если она выше 37.2, им будет отказано в проезде.

Напомним, что Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров 17 марта.

13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".

В Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

23 мая Киев принял решение возобновить работу общественного транспорта. Наземный общественный транспорт в столице начал работать с 12:00 23 мая.

После этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение зависит от показателя инцидентности заболеваемости коронавирусом.