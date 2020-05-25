Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевское метро возобновило перевозку пассажиров

Зайти на станции можно только в маске или респираторе. 

Киевский метрополитен возобновил пассажирские перевозки спустя почти два месяца карантина из-за коронавируса. Воспользоваться "подземкой" можно при условии наличия маски или респиратора. Тем не менее, на станции пускают пассажиров без перчаток, хотя в объявлениях просят их использовать, пишет "Укринформ".

Фото: pravda.com.ua

Работники метрополитена просят людей соблюдать безопасную дистанцию. 

Фото: pravda.com.ua

Все станции работают в обычном режиме, однако не исключается, что могут быть временные ограничения на вход на некоторых из них, чтобы избежать столпотворения. 

Кроме того, у пассажиров с признаками респираторного заболевания должны на входе измерять температуру. Если она выше 37.2, им будет отказано в проезде. 

Напомним, что Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров 17 марта.

13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".

В Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение. 

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

23 мая Киев принял решение возобновить работу общественного транспорта. Наземный общественный транспорт в столице начал работать с 12:00 23 мая.

После этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение зависит от показателя инцидентности заболеваемости коронавирусом. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также