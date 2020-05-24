Боевики в субботу, 23 мая, обстреляли село Каменка Донецкой области, в результате чего разрушено два дачных дома. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные постройки в поселке Каменка. Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушено крышу, в другом - внешнюю стену и кровлю", - говорится в сообщении.

К счастью в результате преступных действий захватчиков никто не пострадал.

В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права.

Напомним, 23 мая в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.