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Боевики обстреляли село Каменка, снаряды попали в дачные дома

Оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм.

Боевики обстреляли село Каменка, снаряды попали в дачные дома
Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Боевики в субботу, 23 мая, обстреляли село Каменка Донецкой области, в результате чего разрушено два дачных дома. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные постройки в поселке Каменка. Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушено крышу, в другом - внешнюю стену и кровлю", - говорится в сообщении.

К счастью в результате преступных действий захватчиков никто не пострадал.

В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права.

Напомним, 23 мая в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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