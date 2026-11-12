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Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі

Консервативний штат не робив подібний вибір понад століття.

Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Скотт Колом
Фото: DW

Через понад тиждень після завершення голосування на проміжних виборах у США демократ Скотт Колом був оголошений новим сенатором від Міссісіпі.

Як пише BBC, для Республіканської партії це черговий втрачений штат: упродовж десятиліть у Міссісіпі незмінно надавали перевагу консервативним кандидатам. Колом став першим за понад 140 років афроамериканцем-демократом, який був тут обраний до Сенату.

У змаганні за прихильність виборців перевага Колома склала лише кілька тисяч голосів, або ж пів відсотка. Розрив між ним та республіканкою Сінді Гайд-Сміт був таким малим, що новинні мережі США не наважувалися спрогнозувати переможця до останньої миті.

Результат у Міссісіпі став шоком для республіканців, які аж ніяк не очікували поразки після того, як у 2024 році Дональд Трамп переміг тут з шаленим відривом у 22%. Тепер у демократів є вже 55 портфелів в оновленому Сенаті.

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