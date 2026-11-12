У Барселоні спалахнули сутички на вулицях під час загальнонаціонального страйку

50 тисяч людей взяли участь у мітингу в столиці Каталонії.

Під час першого за 14 років загальнонаціонального страйку в Іспанії поліція Барселони змушена була вдатися до розгону демонстрантів, які займалися вандалізмом та вступали у сутички з правоохоронцями.

Як пише BBC, молодики у масках підпалювали контейнери для сміття і розбивали вітрини магазинів. Проти них застосували сльозогінний газ. Були зафіксовані спроби мародерства, протестувальники намагалися вдертися у магазин Apple Store. Декілька десятків порушників затримали.

Спершу протестні акції мали мирний характер. У Барселоні на вулиці вийшли 50 тисяч людей, які висловили невдоволення вартістю життя та ситуацією з ринком оренди помешкань. В іспанській столиці Мадриді кількість мітингувальників перевищила 120 тисяч.

29 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, призначені за ініціативи прем'єра Педро Санчеза на тлі провалу голосування за запропоновану ним реформу у сфері житла.