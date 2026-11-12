Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
ГоловнаСвіт

У Барселоні спалахнули сутички на вулицях під час загальнонаціонального страйку

50 тисяч людей взяли участь у мітингу в столиці Каталонії.

У Барселоні спалахнули сутички на вулицях під час загальнонаціонального страйку
Безлад на вулицях у Барселоні
Фото: EPA/UPG

Під час першого за 14 років загальнонаціонального страйку в Іспанії поліція Барселони змушена була вдатися до розгону демонстрантів, які займалися вандалізмом та вступали у сутички з правоохоронцями.

Як пише BBC, молодики у масках підпалювали контейнери для сміття і розбивали вітрини магазинів. Проти них застосували сльозогінний газ. Були зафіксовані спроби мародерства, протестувальники намагалися вдертися у магазин Apple Store. Декілька десятків порушників затримали.

Спершу протестні акції мали мирний характер. У Барселоні на вулиці вийшли 50 тисяч людей, які висловили невдоволення вартістю життя та ситуацією з ринком оренди помешкань. В іспанській столиці Мадриді кількість мітингувальників перевищила 120 тисяч.

29 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, призначені за ініціативи прем'єра Педро Санчеза на тлі провалу голосування за запропоновану ним реформу у сфері житла.

 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies