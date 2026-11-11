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Німеччина заборонила китайські дрони та автомобілі на своїх військових базах

Ця техніка здатна перехоплювати сигнали, що створює високу загрозу шпигунства.

Німеччина заборонила китайські дрони та автомобілі на своїх військових базах
військова база у Німеччині
Фото: Chris Emil Janßen/picture alliance

Німецькі військові заборонили використання китайських безпілотників під час тренувань, а також обмежили в'їзд певних автомобілів на територію баз. 

Рішення ухвалили після оцінки військової контррозвідки (MAD), яка виявила ризик збору та передачі даних китайським спецслужбам, передає Bloomberg.

Фахівці з безпеки дійшли висновку, що безпілотники і сучасні авто здатні перехоплювати сигнали, а це створює високу загрозу шпигунства.

У зв'язку з цим Міністерство оборони Німеччини підтвердило поступове виведення з експлуатації цивільних китайських дронів, які використовували для тренувань і як мішені. Надалі використання будь-яких серійних безпілотників проходитиме обов'язкову перевірку ризиків. Існуючі системи планують якнайшвидше замінити на німецькі або європейські аналоги.

Також оборонне відомство запровадило обмеження для транспортних засобів, оснащених сучасними сенсорами, камерами, радарами та мікрофонами. Водночас у міністерстві уточнили, що мова йде про технічні ризики, а не про повну заборону автомобілів конкретних брендів чи країн для військових. Зараз відомство розробляє єдину політику щодо поводження з такими авто.

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