Торгівельний профіцит Китаю за перші десять місяців року перевищив $1 трлн

Профіцит зовнішньої торгівлі Китаю за перші десять місяців цього року перевищив $1 трлн, встановивши новий рекорд. Це загрожує посиленням напруженості у відносинах із торговельними партнерами, зокрема ЄС, які побоюються, що дешевий імпорт підриває позиції їхніх власних промислових виробників, пише Financial Times.

Цей показник перевищив показник аналогічного періоду минулого року – $964,8 млрд. Зокрема, позитивне сальдо торгівлі з ЄС становило $310 млрд, перевищивши показник за весь минулий рік – $292 млрд, з країнами Південно-Східної Азії – $293 млрд, і зі США – $266,5 млрд.

У жовтні китайський експорт зріс на 35,2% у річному вимірі, тоді як імпорт – на 41,6%, зокрема через подорожчання енергоносіїв і збільшення поставок товарів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Місячний торговельний профіцит скоротився до $105,3 млрд проти $133,5 млрд у вересні, однак сукупний показник від початку року перевищив $1 трлн.

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Основними драйверами експорту стали високотехнологічна продукція, напівпровідники та автомобілі: у жовтні експорт високотехнологічної продукції зріс на 66,6%, напівпровідників – на 137%, а за десять місяців поставки автомобілів збільшилися на 50% – до 9,74 млн одиниць. Вартість експорту інтегральних схем зросла на 111%, хоча фізичний обсяг поставок збільшився лише на 3,2%, що свідчить про значний вплив підвищення цін на загальну вартість експорту.

На товари, пов’язані зі штучним інтелектом, припадало 28% загального експорту Китаю за перші три квартали, а їхній внесок у його приріст становив 11,9 відсоткового пункта.

Водночас слабкий внутрішній попит робить китайську промисловість дедалі залежнішою від зовнішніх ринків. Це посилює торговельну напруженість із партнерами, насамперед ЄС, який уже запровадив мита на китайські електромобілі та квоти на імпорт гібридних автомобілів і погрожує новими обмеженнями.

Водночас підвищення цін на нафту збільшує витрати китайських виробників: у жовтні індекс цін виробників досяг найвищого рівня за чотири роки, а вартість імпорту сирої нафти в доларовому вираженні стала найвищою з травня 2022 року.

Попри дещо нижчий за очікування жовтневий профіцит, Китай рухається до нового річного рекорду, перевищивши минулорічний показник у $1,2 трлн.