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У Кракові відбувся "Марш тиші" в пам'ять загиблих від теракту

Участь взяли президент та прем'єр Польщі.

У Кракові відбувся "Марш тиші" в пам'ять загиблих від теракту
Дональд Туск на "марші тиші"
Фото: X

У польському Кракові ввечері у понеділок декілька тисяч людей зібралися на акцію "Марш тиші", присвячену жертвам стрілянини у суботу на Ринковій площі.

Як пише Onet, поліція перекрила під'їзні шляхи до центру міста. Правоохоронці стверджують, що це було зроблено радше задля уникнення провокацій, ніж через страх повторення теракту.

Також посилені заходи безпеки були пов'язані з присутністю на марші вищого керівництва країни: президента Кароля Навроцького і прем'єр-міністра Дональда Туска. Обидва поставили свічки до імпровізованого меморіалу на честь загиблих. Митрополит Кракова кардинал Римо-католицької церкви Гжегож Рись прочитав молитву, до якої долучився натовп.

7 листопада чоловік на автомобілі в'їхав на центральну площу Кракова і відкрив вогонь. Нападник вбив на місці шістьох людей та поранив щонайменше 15, перш ніж в нього поцілили поліціянти. Від отриманих ушкоджень він помер вранці у понеділок

 

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