Каллас: Росія не готова до добросовісних переговорів

Для досягнення справедливого миру необхідно вимагати від Москви конкретних поступок і не допустити повторного нападу на Україну.

Росія не демонструє готовності вести мирні переговори добросовісно, водночас висуває максималістські вимоги. Тому Європа має забезпечити баланс позицій за столом переговорів і вимагати від Москви конкретних поступок.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у Парижі, де проходить зустріч міністрів закордонних справ країн G7, пише Укрінформ.

Коментуючи майбутній раунд переговорів в Абу-Дабі, Каллас зазначила, що не покладає на нього великих сподівань, оскільки не бачить ознак готовності Росії домовлятися.

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"Ми хотіли б бачити припинення вогню та реальний переговорний процес. Також ми очікуємо від Росії прояву доброї волі – наприклад, припинення щоденних вбивств мирних жителів і атак на цивільну інфраструктуру. Поки що нічого подібного ми не бачимо", – наголосила вона.

Окремо Каллас прокоментувала повідомлення про можливі наміри США обговорити з Росією архітектуру європейської безпеки. За її словами, така система домовленостей уже існує, адже Росія підписала щонайменше 30 міжнародних угод, у яких зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність інших держав.

"Проблема полягає в тому, що Росія не дотримується цих домовленостей", – зазначила дипломатка.

Вона нагадала про Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, зокрема зобов'язання Росії не нападати на неї.

Каллас також підкреслила, що Європа має брати участь в обговоренні питань, які стосуються її безпеки, зокрема санкцій проти Росії та заморожених російських активів. За її словами, існує домовленість не розблоковувати ці активи, доки Москва не виплатить репарації.

Для досягнення справедливого й тривалого миру, наголосила дипломатка, необхідно забезпечити відповідальність за воєнні злочини та гарантії того, що Росія не здійснить нового нападу.

Каллас додала, що Єврокомісія разом із міністрами закордонних справ країн ЄС уже сформувала перелік ключових європейських інтересів. Це має допомогти збалансувати позиції сторін під час переговорів, адже відсутність чітких вимог до Росії не може бути ефективною стратегією.

Переговори України, США і Росії

10-11 листопада в ОАЕ відбудуться перші з лютого очні тристоронні переговори України, США і Росії. Перемовини в такому форматі розпочалися восени 2025-го, після того, як американці привезли до Києва мирний план, частина якого категорично не влаштовувала Київ, оскільки пропонувала відмову від української території. Зустрічі були зупинені після початку війни проти Ірану й зміни американського фокусу на Близький Схід.

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У ході перемовин Україні і Росії не вдалося повністю узгодити свої позиції: Москва продовжувала наполягати на територіальних поступках, Україна – відкидати цей варіант і пропонувати зупинку бойових дій на поточних лініях, а США – просувати «демілітаризовану зону» з іноземним спостереженням. Сторони напрацювали 28-пунктний план, але затвердити його не змогли. Однак вагомим наслідком переговорів стало відновлення обмінів полоненими.

3 листопада Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів між Росією та Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що на перемовинах йтиметься про гарантії безпеки після війни і питання відновлення.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що питання закінчення війни можливо розв'язати лише на найвищому рівні, але він вважає, що зустрічі команд можуть наблизити перемовини на рівні президентів.

Спецпосланці Трампа Джаред і Віткофф перед початком тристоронніх переговорів щодо України та РФ в Абу-Дабі проведуть зустріч із представниками України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії для координації позицій щодо європейської безпеки та майбутнього України після війни.