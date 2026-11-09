Президент США Дональд Трамп зустрінеться у Вашингтоні з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Сторони обговорять дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном.

Про це пише Reuters.

Катар виступає одним із головних посередників у переговорах між Вашингтоном і Тегераном. Минулого тижня Аль Тані відвідав Іран, а під час зустрічі з Трампом до переговорів також долучиться віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Іран пропонує припинити війну в обмін на скасування американської блокади своїх портів, послаблення частини санкцій та припинення бомбардувань. Натомість Тегеран готовий припинити власну блокаду Ормузької протоки. Переговори щодо ядерної програми Ірану та інших санкцій пропонують провести пізніше.

Однак Вашингтон неодноразово відхиляв цю пропозицію. Державний секретар США Марко Рубіо назвав умови Ірану "обурливими, безглуздими та нереалістичними». Речник іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї, навпаки, назвав пропозицію Тегерана найбільш розумним варіантом із тих, що зараз є на столі переговорів.

Водночас бойові дії тривають. За повідомленнями іранських державних ЗМІ, у ніч проти понеділка США завдали ударів по острову Кешм. За словами місцевого чиновника, критична інфраструктура та об'єкти життєзабезпечення не постраждали.

Іранське джерело Reuters стверджує, що цілями були радіолокаційні системи, об'єкти протиповітряної оборони та бази ракетних і мінних установок.

Іран також продовжує атакувати танкери в Перській затоці та Ормузькій протоці. За даними іранського державного телебачення, за останні десять днів було виведено з ладу 11 танкерів.

На тлі конфлікту зростає тиск на американську владу. Представники Республіканської партії, зокрема Джей Ді Венс, пов'язували втрати партії на проміжних виборах із війною проти Ірану. Водночас Марко Рубіо заявив, що не очікує швидкого дипломатичного прориву.

Посадовець ОАЕ Анвар Гаргаш також висловив сумнів щодо швидкого досягнення всеосяжної політичної домовленості між США та Іраном. За його словами, регіону слід готуватися до тривалого періоду невизначеності.

Контекст

Посередники активізували зусилля, щоб припинити війну між Іраном і США. Водночас є побоювання, що бойові дії можуть відновитися після проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбулись 3 листопада.

Президент Дональд Трамп не став виключати поновлення військової операції після голосування, а Іран пригрозив масштабнішою відповіддю в разі відновлення війни.

Напередодні американські війська завдали удару по іранському острову Кешм у Перській затоці. Перед цим там пролунали кілька потужних вибухів. У Вашингтоні пояснили атаку оборонною необхідністю: за твердженням американських чиновників, Іран використовував острів для ударів по військових об'єктах і техніці США.