Трамп: я думаю, війна закінчиться з дещо зміненою формою України

Президент США Дональд Трамп вважає, що «ненависть між Зеленським і Путіним» є головною причиною того, що війна Росії проти України ще триває. В інтерв'ю CBS News він заявив, що на першій зустрічі між нинішніми президентами України і Росії до Владіміра Путіна виявили «величезну неповагу».

Але зараз, переконаний він, сторони близькі до укладання угоди. Зазначимо, що це твердження він повторює від початку повернення до Білого дому взимку 2025-го, але Росія за цей час серйозних намірів домовлятися, а не схиляти українців до капітуляції так і не демонструвала.

Трам відмовився відповідати на запитання, кому довіряє більше: російському чи українському президенту. І анонсував «дуже важливу» зустріч.

Реклама

«Я вважаю, що ця війна закінчиться, і закінчиться незабаром. І єдина причина, чому вона закінчиться, – це я. Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть», – сказав Дональд Трамп.

На зауваження журналіста про те, що Трамп нещодавно вирішив скасувати санкції проти російських нафтопродуктів, Трамп відповів, що це не так.

«Я не скасовував дизельні санкції. Я уможливив, щоб Росія постачала нам, а не світові, тисячі і тисячі барелів нафти, дизелю, які потрібні», – сказав він.

Трамп кілька разів наголосив, що дозволив Україні постачання зброї, яка знищує танки, і дорікнув попереднику Бараку Обамі, що той поставив «простирадла». Журналіст зазначив, що зараз США не допомагають Україні зброєю – це робить Європа.

«Ні, це ми. Ми постачаємо озброєння», – сказав він, на що отримав зауваження журналіста про те, що платить за ці постачання Європа.

«Байден дав їм готівки і зброї на $350 млрд (ця цифра не підтверджена ні Україною, ні Пентагоном, який в лютому минулого року оцінював обсяг допомоги Україні в 183 млрд доларів. – Ред.). Я не дав їм нічого. Я дав це Європі, продав за повною вартістю, і вони нам заплатили. І не тільки це: їхні 350 мільярдів доларів – мені було так прикро через це, бо я вважав це такою дурницею. У Європи є гроші. Європа б заплатила, але ніхто не попросив. Тож ми просто віддавали їм зброю за зброєю за зброєю, і ми постачали цю зброю. До речі, Україна мала сміливість її використовувати. Бо все одно потрібна сміливість, щоб її використовувати, і вони були дуже грізними. Але в них була найкраща зброя у світі. А ми нічого за це не отримали», – сказав американський лідер.

Журналіст зазначив, що натомість усі отримали незалежність України. Трамп сказав, що її «ще не отримали». І додав, що війна закінчиться з дещо зміненою формою України.

Коментуючи відключення швидкісного Starlink для українського війська, під час якого оборонці втратили можливість збивати перехоплювачами російські реактивні дрони, Трамп сказав, що не знає, хто ухвалив відповідне рішення, але це був не він.