Президент Ізраїлю офіційно доручив сформувати уряд супернику Нетаньягу

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог офіційно доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд, пише DW.

Айзенкот, лідер центристської партії “Яшар”, матиме 28 днів на створення коаліції, яка має замінити нинішній релігійно-націоналістичний уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

При цьому Герцог має повноваження продовжити мандат Айзенкота ще на 14 днів.

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“Переговори з різними партіями були відвертими й прозорими; вони також дозволили почути численні голоси, що існують в ізраїльському суспільстві. Вони нагадали нам про те, що всі громадяни Ізраїлю – з усіх верств суспільства — мають рівне право голосу”, – зазначив Герцог.

Він підкреслив, що саме Айзенкот отримав найбільш виразну підтримку більшості депутатів Кнесету в питанні формування нового уряду. “Виклики, з якими ми стикаємося, – величезні. Іран, не гаючи ні секунди, продовжує свої погрози. Ми повинні почати будувати майбутнє в регіоні, реалізовувати план Трампа з 20 пунктів щодо Гази, а також вести переговори про майбутнє з Ліваном та іншими сусідами”, – заявив президент Ізраїлю.

Він додав, що “Ізраїлю потрібен стабільний уряд, здатний відповісти на ці виклики”.

Зі свого боку, Айзенкот наголосив, що він прагне сформувати національний уряд надзвичайного стану. “Ми не маємо розкоші дозволити собі нескінченні виборчі цикли. Я звернуся до всіх депутатів Кнесету – як до партій, так і до окремих осіб – із пропозицією провести переговори”, – додав він.

Результати парламентських виборів і що буде далі

На жовтневих виборах в Ізраїлі партія “Яшар” посіла друге місце, отримавши 21 депутатський мандат – вона поступилася партії “Лікуд” на чолі з Нетаньягу, яка здобула 27 місць.

Однак більшість депутатів Кнесету (ізраїльського парламенту) висловилися за те, щоб саме Айзенкоту надали першочергове право сформувати уряд. На підтримку Айзенкота висловилися 67 депутатів, тоді як Нетаньягу отримав підтримку 46 парламентаріїв.

При цьому ультраортодоксальна ашкеназька партія “Об'єднаний іудаїзм Тори” вирішила взагалі нікого не підтримувати – попри те, що протягом останніх 17 років вона входила до складу урядів, очолюваних Нетаньягу.

Якщо Айзенкоту не вдасться сформувати коаліцію, президент Іцхак Герцог матиме повноваження передати це завдання іншому депутату Кнесету. Очікується, що наступним кандидатом стане Нетаньягу.

У разі, коли лідер “Лікуду” також не зможе сформувати уряд, і якщо жоден інший депутат не зможе підтвердити наявність достатньої підтримки для очолення уряду, в Ізраїлі, найімовірніше, відбудуться ще одні вибори.