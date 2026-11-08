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AfD хоче організувати саміт Німеччини, США та Росії без України у 2027 році

Німецька ультраправа партія пропонує провести переговори щодо врегулювання війни в Абу-Дабі навесні наступного року.

AfD хоче організувати саміт Німеччини, США та Росії без України у 2027 році
Прихильники AfD під час передвиборчої кампанії партії у Галле, 25 січня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) хоче організувати зустріч представників Німеччини, США та Росії для обговорення врегулювання війни, однак без участі України. Провести саміт хочуть навесні 2027 року в Абу-Дабі.

Про це пише Le Monde.

Як заявив заступник голови фракції AfD у Бундестазі Маркус Фронмайєр, який також входить до комітету з питань закордонних справ німецького парламенту, партія хоче організувати зустріч за участі Німеччини, США та Росії.

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В AfD стверджують, що мають налагоджені контакти з представниками обох країн. Зокрема, депутати заявили про зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа.

Також у партії запевняють, що спілкуються з представниками російського МЗС, адміністрації президента РФ та відповідних розвідувальних служб.

Водночас AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині. 

За даними Le Monde, підтримка партії становить 27–30%. Для порівняння, коаліція ХДС-ХСС федерального канцлера Фрідріха Мерца має 18–23%.

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