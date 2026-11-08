AfD хоче організувати саміт Німеччини, США та Росії без України у 2027 році

Прихильники AfD під час передвиборчої кампанії партії у Галле, 25 січня 2025 року.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) хоче організувати зустріч представників Німеччини, США та Росії для обговорення врегулювання війни, однак без участі України. Провести саміт хочуть навесні 2027 року в Абу-Дабі.

Про це пише Le Monde.

Як заявив заступник голови фракції AfD у Бундестазі Маркус Фронмайєр, який також входить до комітету з питань закордонних справ німецького парламенту, партія хоче організувати зустріч за участі Німеччини, США та Росії.

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В AfD стверджують, що мають налагоджені контакти з представниками обох країн. Зокрема, депутати заявили про зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа.

Також у партії запевняють, що спілкуються з представниками російського МЗС, адміністрації президента РФ та відповідних розвідувальних служб.

Водночас AfD посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях щодо електоральних намірів у Німеччині.

За даними Le Monde, підтримка партії становить 27–30%. Для порівняння, коаліція ХДС-ХСС федерального канцлера Фрідріха Мерца має 18–23%.