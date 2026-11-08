Військові США уразили торговельне судно в Ормузькій протоці, Іран заявляє про підрив двох танкерів

Військові США 7 листопада атакували судно в Оманській затоці, яке намагалося порушити морську блокаду Ірану. Водночас ВМС Корпусу вартових ісламської революції заявили про підрив на встановлених ними мінах двох танкерів.

Про це повідомляють Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X та іранське агентство Mehr.

За інформацією CENTCOM, американські сили вивели з ладу торговельне судно в Оманській затоці, на виході з Ормузької протоки в Індійський океан. У командуванні стверджують, що екіпаж проігнорував неодноразові попередження та кілька разів намагався порушити морську блокаду Ірану.

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CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port. Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Американські військові уточнили, що йдеться про судно Huda під прапором Сент-Кітсу. Воно намагалося вийти з Ормузької протоки в Індійський океан після заходу до іранського порту.

За повідомленням CENTCOM, американські сили попередили екіпаж про підготовку удару та наказали залишити зони ураження. Після цього військовий літак США застосував високоточні боєприпаси, вдаривши по кормі судна та вивівши його з ладу.

Тим часом ВМС КВІР заявили про підрив двох танкерів на морських мінах. За твердженням іранської сторони, судна намагалися пройти Ормузькою протокою в обхід маршруту, визначеного Тегераном для торговельних суден.

"Два танкери-порушники, один на схід від Ормузької протоки та один всередині протоки, вибухнули й інтенсивно горять після підриву на мінах під час спроби пройти несанкціонованим маршрутом", – ідеться в повідомленні КВІР.

В іранському корпусі звинуватили судна в численних порушеннях, зокрема в проходженні з вимкненими системами навігації та позиціонування. Водночас військові не повідомили назв танкерів, компаній-власників і того, що сталося з їхніми екіпажами.

Окремо Al Jazeera повідомляє, що Нац гвардія ОАЕ відреагувала на інформацію про пожежу на борту торговельного судна в Оманській затоці. За даними телеканалу, рятувальники евакуювали 22 членів екіпажу арабського походження.

Видання зазначає, що цей інцидент стався після повідомлення КВІР про підрив двох нафтових танкерів на мінах поблизу Ормузької протоки.

Раніше Іран заявив, що у ніч на 22 жовтня в Ормузькій протоці загорілися або були пошкоджені сім нафтових танкерів після ударів країни або підриву на морських мінах.

Від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану в лютому Тегеран намагається встановити контроль над Ормузькою протокою — одним із ключових маршрутів світових постачань нафти та природного газу.

Іран також атакує судна, які, на його думку, проходять цим водним шляхом без дозволу. За даними компанії Kpler, минулого тижня обсяги експорту нафти через протоку знову скоротилися.

У Вашингтонському інституті близькосхідної політики повідомили, що кількість нападів на судна в цьому районі досягла найвищого рівня від початку конфлікту.