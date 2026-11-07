У США автомобіль врізався у групу велосипедистів: є жертва та понад 20 постраждалих

Правоохоронці підозрюють, що водій міг бути під впливом певних речовин.

Автомобіль врізався у групу велосипедистів в американському штаті Північна Кароліна. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще 22 дістали поранення.

Про це пише CNN.

ДТП сталася в окрузі Вейк у суботу, 7 листопада, близько 9:30 ранку за місцевим часом. За даними дорожньої поліції штату, водій перетнув осьову лінію та в'їхав у групу велосипедистів.

Після зіткнення він продовжив рух, з'їхав із дороги й опинився в кюветі. За кермом був 76-річний чоловік. Поліція затримала його і він очікує на висунення обвинувачень. Правоохоронці підозрюють, що водій міг перебувати під впливом певних речовин.