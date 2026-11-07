Reuters: На тлі підготовки до виборів 2028 року Рубіо посилює контроль над Держдепом

Державний секретар США Марко Рубіо попередив керівництво Держдепу про звільнення за неетичну поведінку та закликав посадовців не виходити за межі своїх повноважень. Він також посилив контроль за ухваленням рішень і закордонними поїздками.
Про це повідомляє Reuters.
За словами джерел, Рубіо озвучив ці вимоги під час зустрічі з високопосадовцями Держдепу минулого тижня, ще до проміжних виборів у США. Він наголосив, що неетична поведінка призведе до звільнення незалежно від зв'язків посадовця.
Також держсекретар заявив, що важливі рішення мають погоджувати з ним або його заступником Крістофером Ландау. Зустріч відбулася після відставки посла США в Греції Кімберлі Гілфойл у середині жовтня. Раніше медіа повідомляли, що вона нібито продавала доступ до представників адміністрації Дональда Трампа в обмін на гроші, подарунки та послуги. Гілфойл заперечила ці звинувачення.
Крім того, Рубіо вимагав обмежити закордонні поїздки співробітників. Тепер усі такі відрядження мають погоджувати в його офісі.
Контекст
Посилення контролю відбувається на тлі підготовки республіканців до президентських виборів 2028 року. Після поразки на проміжних виборах і втрати контролю над Конгресом представники партії почали дистанціюватися від адміністрації Трампа.
Раніше у медіа з’являлися повідомлення, що Рубіо може залишити команду Трампа, щоб зосередитися на підготовці до президентських виборів 2028 року. Однак він запевнив, що планує працювати з президентом до завершення його каденції.
Водночас держсекретар не став відповідати на запитання про власні президентські амбіції. Раніше він заявляв, що підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися у 2028 році. У травні Рубіо називав Венса сильним кандидатом і пообіцяв одним із перших долучитися до його кампанії.