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Reuters: На тлі підготовки до виборів 2028 року Рубіо посилює контроль над Держдепом

Держсекретар попередив про звільнення за неетичну поведінку та необхідність погоджувати з ним важливі рішення.

Reuters: На тлі підготовки до виборів 2028 року Рубіо посилює контроль над Держдепом
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо попередив керівництво Держдепу про звільнення за неетичну поведінку та закликав посадовців не виходити за межі своїх повноважень. Він також посилив контроль за ухваленням рішень і закордонними поїздками.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, Рубіо озвучив ці вимоги під час зустрічі з високопосадовцями Держдепу минулого тижня, ще до проміжних виборів у США. Він наголосив, що неетична поведінка призведе до звільнення незалежно від зв'язків посадовця. 

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Також держсекретар заявив, що важливі рішення мають погоджувати з ним або його заступником Крістофером Ландау. Зустріч відбулася після відставки посла США в Греції Кімберлі Гілфойл у середині жовтня. Раніше медіа повідомляли, що вона нібито продавала доступ до представників адміністрації Дональда Трампа в обмін на гроші, подарунки та послуги. Гілфойл заперечила ці звинувачення.

Крім того, Рубіо вимагав обмежити закордонні поїздки співробітників. Тепер усі такі відрядження мають погоджувати в його офісі.

Контекст

Посилення контролю відбувається на тлі підготовки республіканців до президентських виборів 2028 року. Після поразки на проміжних виборах і втрати контролю над Конгресом представники партії почали дистанціюватися від адміністрації Трампа. 

Раніше у медіа з’являлися повідомлення, що Рубіо може залишити команду Трампа, щоб зосередитися на підготовці до президентських виборів 2028 року. Однак він запевнив, що планує працювати з президентом до завершення його каденції.

Водночас держсекретар не став відповідати на запитання про власні президентські амбіції. Раніше він заявляв, що підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися у 2028 році. У травні Рубіо називав Венса сильним кандидатом і пообіцяв одним із перших долучитися до його кампанії.

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