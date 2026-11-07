Міненерго: Україна домовилася з Німеччиною про додаткову підтримку енергетичного сектору

Денис Шмигаль та міністерка економіки й енергетики Німеччини Катеріна Райхе обговорили фінансування закупівель обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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Україна та Німеччина домовилися про додаткову фінансову підтримку закупівель обладнання і продукції, необхідних для відновлення української енергетики.

Про це пише Міненергетики.

"Денис Шмигаль обговорив з Федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе додаткову підтримку українського енергосектору. У продовження домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та Федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом міністри обговорили додаткову підтримку української енергетики", – ідеться у повідомленні.

Сторони домовилися про фінансову підтримку партнерами закупівель продукції, необхідної для відновлювальних робіт, та про координацію дипломатичних зусиль для тиску на росію через нещодавню атаку на електропідстанцію, критичну для роботи Хмельницької АЕС.