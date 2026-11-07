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В Австрії розслідують справу чоловіка, який покинув неповнолітню на найвищій горі Німеччини

Дівчина зазнала переохолодження, але залишилася жива.

В Австрії розслідують справу чоловіка, який покинув неповнолітню на найвищій горі Німеччини
Рятувальники в Альпах
Фото: EPA/UPG

Австрійські правоохоронці розпочали розслідування за звинуваченням 21-річного чоловіка, який під час сходження на вершину гори Цугшпітце покинув свою 17-річну партнерку і самостійно здійснив спуск.

Як пише BBC, неповнолітню дівчину з ознаками серйозної гіпотермії врятували німецькі надзвичайники, доправивши її до госпіталю у Гарміш-Партенкірхені, північніше кордону між Німеччиною та Австрією, який проходить по Цугшпітце. 

З'ясувалося, що пара планувала зустріти на горі світанок, але потрапила у важкі умови: температура впала до мінус 12 градусів, а йти довелося по коліна у снігу. В один момент чоловік та дівчина розділилися, після чого він пішов донизу, залишивши партнерку без допомоги.

Згідно з австрійським законодавством, наражання на небезпеку особи карається ув'язненням щонайменше на три місяці. Поліція поки не оприлюднює дані допиту чоловіка щодо мотивів його поведінки.

Інцидент нагадав справу 2025 року, коли 33-річна жінка загинула на найвищій горі Австрії Гроссклокнер після того, як її бойфренд покинув її саму під час сходження. Пізніше чоловік стверджував, що просто пішов за допомогою і не мав злих намірів. Проте суд визнав його винним у вбивстві через нехтування обов'язками, адже як досвідчений альпініст він був відповідальним за безпеку підйому. 

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