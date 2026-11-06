Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСвіт

У Німеччині розкритикували виступ Мендель на заході "АдН" у Бундестазі

Керівниця фракції партії "Зелених" заявила, що ексречниця Зеленського поширює звинувачення на адресу України, якими користується проросійська партія.

У Німеччині розкритикували виступ Мендель на заході "АдН" у Бундестазі
Фото: Скріншот відео

Німецька партія "Зелені" розкритикувала появу ексречниці президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель на заході ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі.

Про це пише німецьке видання Welt.

Керівниця фракції "Зелених" у Бундестазі Ірене Міхаліч заявила, що поява Мендель багато говорить про політичну програму "АдН".

Реклама

За її словами, Мендель вдається до "чистого звинувачення жертви", а "АдН" використовує ці твердження у своїй проросійській діяльності в німецькому парламенті.

Міхаліч також назвала виступ Мендель образою для десятків тисяч людей, які постраждали від російської агресії.

"Мендель виправдовує злочин, водночас вдаючи, ніби заручниця повинна припинити опір, щоб захоплення закінчилося. Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу", – заявила політикиня.

Вона додала, що Бундестаг має ретельно перевіряти осіб, які отримують доступ до парламенту. За словами Міхаліч, занепокоєння викликають, зокрема, випадки, коли дружня країна звинувачує запрошених осіб у державній зраді.

Адміністрація Бундестагу відмовилася коментувати конкретний випадок, однак повідомила, що перед наданням доступу гостям проводить перевірку надійності для мінімізації ризиків безпеці. Водночас речник парламенту зазначив, що незавершені процедури щодо санкцій у третіх країнах зазвичай не впливають на таку перевірку.

  • Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній прессекретарці Володимира Зеленського Юлії Мендель. Її підозрюють в інформаційно-підривній діяльності проти України.
  • У травні Мендель дала інтерв'ю американському ультраправому пропагандисту, русофілу Такеру Карлсону. Вона заявила, що нібито під час перемовин у Стамбулі у 2022 році Зеленський особисто дав згоду на передачу росіянам території Донбасу. Мендель стверджує, що розмовляла з учасниками переговорів, і ті буцімто "погодилися на все".
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies