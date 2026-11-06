У Німеччині розкритикували виступ Мендель на заході "АдН" у Бундестазі

Керівниця фракції партії "Зелених" заявила, що ексречниця Зеленського поширює звинувачення на адресу України, якими користується проросійська партія.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Німецька партія "Зелені" розкритикувала появу ексречниці президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель на заході ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі.

Про це пише німецьке видання Welt.

Керівниця фракції "Зелених" у Бундестазі Ірене Міхаліч заявила, що поява Мендель багато говорить про політичну програму "АдН".

Реклама

За її словами, Мендель вдається до "чистого звинувачення жертви", а "АдН" використовує ці твердження у своїй проросійській діяльності в німецькому парламенті.

Міхаліч також назвала виступ Мендель образою для десятків тисяч людей, які постраждали від російської агресії.

"Мендель виправдовує злочин, водночас вдаючи, ніби заручниця повинна припинити опір, щоб захоплення закінчилося. Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу", – заявила політикиня.

Вона додала, що Бундестаг має ретельно перевіряти осіб, які отримують доступ до парламенту. За словами Міхаліч, занепокоєння викликають, зокрема, випадки, коли дружня країна звинувачує запрошених осіб у державній зраді.

Адміністрація Бундестагу відмовилася коментувати конкретний випадок, однак повідомила, що перед наданням доступу гостям проводить перевірку надійності для мінімізації ризиків безпеці. Водночас речник парламенту зазначив, що незавершені процедури щодо санкцій у третіх країнах зазвичай не впливають на таку перевірку.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній прессекретарці Володимира Зеленського Юлії Мендель. Її підозрюють в інформаційно-підривній діяльності проти України.