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У Фінляндії призупинили арешти російських державних активів

Суд має розглянути апеляцію або ж дати інші вказівки.

У Фінляндії призупинили арешти російських державних активів
прапор Фінляндії
Фото: Aliexpress.com

У Фінляндії служба примусового виконання судових рішень призупинила арешти російських державних активів на території країни.

Таке рішення відомство ухвалило на підставі постанови Апеляційного суду Гельсінкі. Нові арешти не проводитимуть доти, доки суд не розгляне апеляцію або не надасть інших вказівок, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Helsingin Sanomat.

Операція з арешту майна РФ триває з серпня 2024 року за зверненням української державної енергетичної компанії «Нафтогаз» та її дочірніх підприємств. За цей час у Фінляндії заблокували російські активи на суму понад 40 млн євро.

  • У 2024-му Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії. 
  • Йдеться, зокрема, про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.
  • Це був перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в Криму в 2014 році. 
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