У Фінляндії призупинили арешти російських державних активів

У Фінляндії служба примусового виконання судових рішень призупинила арешти російських державних активів на території країни.

Таке рішення відомство ухвалило на підставі постанови Апеляційного суду Гельсінкі. Нові арешти не проводитимуть доти, доки суд не розгляне апеляцію або не надасть інших вказівок, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Helsingin Sanomat.

Операція з арешту майна РФ триває з серпня 2024 року за зверненням української державної енергетичної компанії «Нафтогаз» та її дочірніх підприємств. За цей час у Фінляндії заблокували російські активи на суму понад 40 млн євро.