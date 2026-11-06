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Король Бельгії відхилив прохання прем’єра де Вевера про відставку

Монарх попросив очільника уряду відновити переговори щодо бюджету з партнерами по коаліції.

Король Бельгії відхилив прохання прем’єра де Вевера про відставку
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Король Бельгії Філіп відхилив прохання прем’єр-міністра Барта де Вевера про відставку, закликавши його “негайно відновити переговори щодо бюджету”.

Про це повідомляє Politico.

“Король вирішив не приймати відставку прем’єр-міністра і попросив його негайно відновити бюджетні переговори”, – йдеться в офіційній заяві Королівського палацу Бельгії.

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Раніше цього тижня Барт Де Вевер подав королю прохання про відставку після того, як переговори щодо бюджету, що тривали кілька тижнів, зайшли в глухий кут.

Відтоді Філіп зустрівся з лідерами п’яти партій, що входять до складу коаліційного уряду Бельгії, і дійшов висновку, що для них усе ще існує можливість дійти згоди за умови, що посаду прем’єр-міністра обійме Де Вевер.

Бюджетна криза у Бельгії

Зараз Брюссель намагається ліквідувати бюджетний дефіцит у розмірі 10 мільярдів євро до 2029 року, однак партнери по коаліції не можуть дійти згоди щодо того, де взяти ці кошти.

Фламандська соціалістична партія “Vooruit” наполягає на тому, щоб особи з найвищими доходами робили більший внесок. Однак франкомовний правоцентристський “Реформістський рух” відкинув таку пропозицію, а також виступив проти реформування податку на додану вартість.

Де Вевер раніше заявляв, що новий рік точно не розпочнеться з “екстреного бюджету”. Цього тижня він підтвердив, що країні нічого не залишається, окрім як знову вдатися до цього механізму.

Йдеться про систему, коли уряд може щомісяця витрачати одну дванадцяту частину бюджету попереднього року. 

  • Як повідомили в королівському палаці, через 10 днів, 16 листопада, прем’єр-міністр знову зустрінеться з королем, щоб доповісти про хід справ.
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