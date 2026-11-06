Путін розпорядився конфіскувати російський бізнес Japan Tobacco

Фактично цей указ означає, що Japan Tobacco втратила контроль над своїм бізнесом у Росії, хоча й залишається його власником.

Диктатор РФ Владімір Путін підписав указ про передачу активів російських дочірніх підприємств виробника тютюнової продукції під «тимчасове управління» місцевої компанії. Міністерство фінансів Японії є найбільшим акціонером Japan Tobacco, пише Financial Times.

Міністерка фінансів Японії Сатсукі Катаяма заявила, що Токіо висловило Москві протест і зажадало скасувати це рішення.

У Japan Tobacco підтвердили, що чотири виробничі підприємства передано під тимчасове управління. Компанія додала, що збирає додаткову інформацію та оцінює потенційний вплив на групу.

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Фактично цей указ означає, що Japan Tobacco втратила контроль над своїм бізнесом у Росії, хоча й залишається його власником.

Компанію Japan Tobacco раніше критикували через продовження роботи в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тоді як багато західних компаній залишили російський ринок. Вона є найбільшим виробником сигарет у Росії, контролюючи 37% тютюнового ринку. Минулого року на російський бізнес припала чверть її операційного прибутку.

Україна внесла Japan Tobacco до переліку міжнародних спонсорів війни Росії через сплату податків до російського бюджету. За оцінками Києва, у 2023 році компанія сплатила 182 млн доларів податків, ставши четвертим найбільшим іноземним платником податків у Росії.

Токіо утримується від масового виходу японських компаній із російського ринку через важливість для енергетичної безпеки країни проєкту «Сахалін-2» — великого газового проєкту на Далекому Сході Росії, частка в якому належить Японії, а також інших енергетичних проєктів.

Однак відносини Росії та Японії погіршуються.

У серпні Путін відвідав спірні Курильські острови в Тихому океані, що викликало різку реакцію прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі.

Минулого місяця Москва затримала японського журналіста, який працював на видання Hokkaido Shimbun, за підозрою у шпигунстві на користь японських розвідувальних служб. Токіо заперечило ці звинувачення.

Двосторонні відносини також ускладнилися через те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з імовірними воєнними злочинами в Україні. У відповідь Москва зажадала екстрадиції голови суду Томоко Акане та ще восьми посадовців. Їх заочно судили в Росії у справі про ордер на арешт Путіна та засудили до тюремного ув’язнення.

Минулого місяця Японія запровадила санкції проти десятків російських компаній та фізичних осіб, яких вважає пов’язаними з російським військово-промисловим комплексом, а також проти 35 суден російського «тіньового флоту». Мета обмежень є скорочення доходів Москви від експорту енергоносіїв.