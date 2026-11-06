Фейкове замінування: вчора погрози отримали щонайменше 21 авіарейс і кілька аеропортів у Європі

Майже в усіх випадках погрози визнали достатньо серйозними, щоб змінити маршрут відповідних літаків.

Щонайменше 21 авіарейс і кілька аеропортів у Європі вчора отримали погрози про закладення вибухових пристроїв, повідомляє BBC.

Майже в усіх випадках – за винятком лондонського аеропорту Гітроу – погрози визнали достатньо серйозними, щоб змінити маршрут відповідних літаків.

В Італії навіть підняли в повітря винищувачі для їхнього супроводу.

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“Усі ці повідомлення виявилися хибними, що, звісно, не гарантує, що наступні погрози не будуть реальними. Не дивно, що через одночасний і скоординований характер цих псевдозагроз, а також інші ворожі дії в Європі, дехто починає підозрювати в цьому Росію”, – зазначає видання.

Фото: BBC

Цього року в Європі зафіксували серію кібератак, появу безпілотників над важливими об’єктами, віддалений злам систем охолодження в супермаркетах і банку крові та підозрілий інцидент на польсько-російському кордоні. У серпні також стався інцидент із безпілотником в аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, відповідальність за який канцлер країни Фрідріх Мерц публічно поклав на Москву.

Багато хто стверджує, спираючись виключно на непрямі докази, що ці події – це черговий приклад “гібридної” війни, війни в “сірій зоні” або дій, що не досягають порогу повномасштабного конфлікту.

Йдеться про заходи, які завдають шкоди інфраструктурі чи суспільству певної держави, але при цьому зазвичай залишаються анонімними, дозволяють заперечувати причетність і не досягають того рівня, який активував би статтю 5 Статуту НАТО та, як наслідок, спровокував би відповідь з боку Заходу.

Однак станом на вечір четверга не з’явилося жодних вагомих доказів, які пов’язували б ці неправдиві повідомлення про загрози авіакомпаніям із Росією, Іраном чи будь-якими підконтрольними їм угрупованнями.

Вчора зранку адміністрація аеропорту в Римі отримала електронного листа з погрозами, відправленого від імені “Бійців чоловічої держави” (Fighters of the Male State). “Ця назва, ймовірно, відсилає до російського угруповання “Чоловічий легіон” – ультраправої організації, чиї погляди були настільки радикальними, що у 2021 році московський суд заборонив її діяльність”, – пише BBC.

Зараз національні поліцейські служби, адміністрації аеропортів і міністерства транспорту намагаються з’ясувати, хто стоїть за цими фальшивими повідомленнями і як найкраще мінімізувати їхні наслідки в майбутньому.