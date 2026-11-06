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Нітія Раман виграла вибори мера Лос-Анджелеса

Вперше два найбільших міста Америки матимуть на чолі демократичних соціалістів.

Нітія Раман виграла вибори мера Лос-Анджелеса
Нітія Раман
Фото: EPA/UPG

На виборах міського голови Лос-Анджелеса перемогу несподівано здобула Нітія Раман, якій вдалося випередити у голосуванні чинного мера Карен Басс.

Як пише BBC, поразка Басс стала першою в її політичній кар'єрі: до цього демократка успішно проходила усі кампанії, зокрема 11 років була представницею свого виборчого округу у Конгресі, а у 2022 році стала першою в історії жінкою-мером найбільшого міста Каліфорнії. 

Нітія Раман побудувала кампанію на боротьбі з дефіцитом житла, протидії скороченню робочих місць у Голлівуді та захисті громадян від діяльності міграційної служби США ICE. Вона також використала слабке місце суперниці - критику за відсутність Карен Басс у місті під час спустошливих пожеж 2025 року. 

Раман представляє ліве крило у Демократичній партії. Це буде перший випадок в історії США, коли два найбільш населені міста - Лос-Анджелес та Нью-Йорк - матимуть мерів-соціалістів: погляди новообраної міської голови порівнюють з очільником "Великого яблука" Зораном Мамдані.  

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