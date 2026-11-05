У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

Американський фондовий ринок втратив 3,2 трлн доларів капіталізації після перемоги демократів на проміжних виборах

Впали акції технологічних компаній через побоювання щодо майбутнього центрів обробки даних.

Фондовий ринок США втратив 3,2 трлн доларів капіталізації через падіння акцій високотехнологічних компаній. Технологічний індекс Nasdaq 100 впав у четвер на 6,4%.

Про це повідомляє Financial Times.

Падіння ринкової вартості широкого індексу S&P 1500 Composite у четвер стало одним з найбільших обвалів з початку нового тисячоліття, оскільки інвестори кинулися виходити з акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Реклама

Падіння ціни акцій сталося на тлі побоювань, що впевнена перемога демократів на проміжних виборах у вівторок призведе до уповільнення буму витрат на штучний інтелект, який довів Волл-стріт до рекордних максимумів цього року.

Аакції Nvidia, виробника чипів, який найбільше пов'язаний зі сплеском штучного інтелекту, впали на 9,3%, що призвело до зниження ринкової вартості компанії більш ніж на 400 мільярдів доларів. Акції Qualcomm впали на 9,5%, Broadcom – на 10%, а Micron – на 17%. Акції компаній-виробників пам'яті Sandisk та Western Digital, які є одними з найкращих гравців ринку цього року, впали на 22% та 17% відповідно.

Акції Tesla впали на 10,8%, додавши до падіння на 3,3% у середу, тоді як акції SpaceX знизилися на 9,1%, порівняно з падінням на 3,8% попереднього дня.

Як зазначає FT, інвестори побоюються, що новообрані конгресмени і губернатори, які впродовж кампанії виступали проти побудови нових центрів обробки даних, загальмують розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Що у свою чергу позначиться на інвесторах, які активно вкладали кошти в технологічні компанії, спричинивши рекордне зростання акцій цього року.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies