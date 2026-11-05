Фондовий ринок США втратив 3,2 трлн доларів капіталізації через падіння акцій високотехнологічних компаній. Технологічний індекс Nasdaq 100 впав у четвер на 6,4%.

Про це повідомляє Financial Times.

Падіння ринкової вартості широкого індексу S&P 1500 Composite у четвер стало одним з найбільших обвалів з початку нового тисячоліття, оскільки інвестори кинулися виходити з акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

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Падіння ціни акцій сталося на тлі побоювань, що впевнена перемога демократів на проміжних виборах у вівторок призведе до уповільнення буму витрат на штучний інтелект, який довів Волл-стріт до рекордних максимумів цього року.

Аакції Nvidia, виробника чипів, який найбільше пов'язаний зі сплеском штучного інтелекту, впали на 9,3%, що призвело до зниження ринкової вартості компанії більш ніж на 400 мільярдів доларів. Акції Qualcomm впали на 9,5%, Broadcom – на 10%, а Micron – на 17%. Акції компаній-виробників пам'яті Sandisk та Western Digital, які є одними з найкращих гравців ринку цього року, впали на 22% та 17% відповідно.

Акції Tesla впали на 10,8%, додавши до падіння на 3,3% у середу, тоді як акції SpaceX знизилися на 9,1%, порівняно з падінням на 3,8% попереднього дня.

Як зазначає FT, інвестори побоюються, що новообрані конгресмени і губернатори, які впродовж кампанії виступали проти побудови нових центрів обробки даних, загальмують розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Що у свою чергу позначиться на інвесторах, які активно вкладали кошти в технологічні компанії, спричинивши рекордне зростання акцій цього року.