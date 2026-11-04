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Демократи отримують більшість в обох палатах Конгресу

Техас і Канзас вперше за десятиліття обрали сенаторів-демократів. 

Демократи отримують більшість в обох палатах Конгресу
Фото: EPA/UPG

Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах, основний день голосування яких відбувся 3 листопада. Про це свідчать попередні дані CBS NewsFox News і Associated Press. 

Станом на 11:04 за Києвом демократи мають 228 місць у Палаті представників і 54 в Сенаті. Республіканці – 139 і 44 відповідно. 

Техас і Канзас обрали сенаторів-демократів уперше за десятиліття – це Джеймс Таларіко і Адам Гамільтон. Водночас республіканці отримали низку ключових спірних округів у Палаті представників.

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Контроль демократів докорінно змінить останні два роки президентства Дональда Трампа та зв'яже руки його законодавчому порядку денному, вважає AP. Хоча американський президент уже натякнув, що збирається ветувати всі рішення, які йому недовподоби, але і існують механізми, як це обходити. 

Перед виборами Трамп почав тиснути на Україну і зближуватися з Росією. Також він завдав нового удару по Ірану

Докладно про вирішальний день проміжних виборів у США – в онлайні від LB. 

Передвиборча кампанія була найдорожчою в історії: за даними незалежної організації Open Secrets, загалом на неї витратили близько $12 млрд, писало BBC. Найбільшим приватним жертводавцем був бізнесмен Ілон Маск, який витратив на республіканських кандидатів пів мільярда. Переважно витрати стосувалися Техасу, де зрештою обрали демократа.

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