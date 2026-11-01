Останні 20 років аграрний сектор України був експортоорієнтованим. 70 % усього, що вирощувалося в Україні (у випадку олійних культур — 75 %), їхало за кордон. І майже 90 % з того — морем.

Історичних для себе пікових експортних показників — 27 млрд доларів — Україна, за словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, досягла у 2021 році. І йшла до цього протягом двох десятків років розбудови логістики та активних приватних інвестицій у портову інфраструктуру.

«Фактично сектор сфокусований на експорті морським шляхом. В 2021 році це було 94 %, в тому числі з контейнерними перевезеннями й іншими. В різні роки були різні відсотки, але в червні 2026 — 80 % по всіх товарних групах, і 90 % по зернових, олійних, продуктах переробки», – каже Тарас Висоцький.

З початку повномасштабного вторгнення експорт йшов через обмежену кількість портів — переважно чорноморські глибоководні порти Одеської області. Але з серпня постійного експорту аграрної продукції немає, навіть через них. Російські атаки на цивільні судна і портову інфраструктуру зупинили рух до портів фактично у пік збору врожаю. Через проблеми з логістикою Україна може недоекспортувати агропродукції майже на 10 мільярдів доларів, відзначають в Мінагро. А саме агропродовольча продукція у січні-червні 2026 року дала 60 % валютних надхожень у країну.

Що чекає на «аграрку» далі? Які перспективи галузі, якщо морську логістику не вдасться повноцінно відновити, бачить профільне міністерство? Та які кроки можуть стати порятунком? Про це на панельній дискусії «Нової країни» (спільного проєкту LB.ua та EFI Group) розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Публікуємо головні тези з виступу міністра.