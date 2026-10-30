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Мінагрополітики: Середня ціна гектара землі в Україні у 2026 році зросла до 70,2 тис. грн

Найактивніше землю купували в Полтавській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій і Чернігівській областях.

Мінагрополітики: Середня ціна гектара землі в Україні у 2026 році зросла до 70,2 тис. грн
земельна ділянка

Після кількох років безперервного зростання кількість і площа відчужених ділянок у 2026 році стабілізувалися, а також зросла ціна за гектар. 

Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Загалом із моменту запуску ринку з 1 липня 2021 року до 22 жовтня 2026 року за договорами купівлі-продажу продали понад 405 тисяч земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га.

З початку цього року в Україні відчужили майже 86 тис. земельних ділянок загальною площею 233 тис. га. Середня вартість одного гектара досягла 70 199 грн, що відповідає приблизно $1590

При цьому юридичні особи купували землю за суттєво вищою ціною. Вони придбали близько 33 тис. ділянок площею 90,1 тис. га із середньою вартістю 92 862 грн за гектар. Фізичні особи придбали понад 52 тис. ділянок площею 142,9 тис. га за середньою ціною 55 914 грн за гектар.

Найактивніше землю купували в Полтавській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій і Чернігівській областях.

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