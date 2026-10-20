Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаБлогиБлог Анни Грубої

Мовчання не має ставати простором для безкарності

Чому так важливо говорити про пережите вголос – доносити правду до міжнародної спільноти, привертати увагу до свідчень постраждалих і нагадувати про важливість розслідування злочинів та підтримки людей, які їх пережили?

Фото: надане Анною Грубою

За п’ять місяців українська журналістка Вероніка Марченко у співпраці з Харківською обласною прокуратурою за підтримки проєкту GIDNA благодійного фонду Future for Ukraine та організації Project Expedite Justice створила документальний фільм «Докази» – про свідчення злочинів росії в Україні, про пережите людьми та про факти, які не можна дозволити світові забути.

У жовтні показ фільму відбувся у Гаазі – місті, яке стало одним із ключових центрів міжнародного правосуддя, де працюють міжнародні судові інституції та розглядаються питання відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини. Саме тут особливо важливо говорити про документування злочинів, збереження доказів і пошук справедливості для постраждалих.

Реклама

Показ у Гаазі відбувся в заповненій залі. До заходу долучилися Посол України в Нідерландах Андрій Костін, представники посольств різних країн, міжнародних ЗМІ, Харківської обласної прокуратури та Міжнародного кримінального суду, правники, представники міжнародної спільноти, команда Expedite Justice і благодійний фонд Future for Ukraine. Захід об’єднав людей, небайдужих до документування злочинів в Україні та пошуку справедливості.

Після перегляду відбулася панельна дискусія, під час якої говорили про російські злочини, скоєні в Україні, зокрема про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК). Обговорювали, чому світ має знати про ці злочини, чому необхідно продовжувати розслідування й документувати свідчення, а також чому психологічна підтримка постраждалих є невіддільною частиною шляху до відновлення.

Фільм також побачила українська спільнота в Амстердамі. Показ відбувся в заповненій залі – люди зібралися, щоб знати правду, зберігати пам’ять і говорити про злочини, скоєні в Україні. У Гаазі та Амстердамі нас зустріли заповнені зали й спільне прагнення зробити так, щоб свідчення про злочини росії в Україні були почуті, задокументовані та незабуті.

Ми показуємо цей фільм, тому що мовчання не має ставати простором для безкарності. Тому що докази потрібно зберігати, злочини – розслідувати, а постраждалих – підтримувати. Пам’ять про пережите важлива для суспільства, а міжнародна увага допомагає не дозволити цим історіям зникнути з порядку денного. Говорити про злочини – означає зберігати правду. Документувати – означає створювати основу для справедливості. Підтримувати постраждалих – означає повертати їм відчуття, що вони не залишилися наодинці.

Ми не мовчимо. Повернувшись із цих показів, ми продовжуємо говорити про пережите вголос – доносити правду до міжнародної спільноти, привертати увагу до свідчень постраждалих і нагадувати про важливість розслідування злочинів та підтримки людей, які їх пережили. Разом із Головним управлінням розвідки України ми, українці, продовжуємо справу, що почалася зі створення фільму «Докази»: від ідеї до її втілення, від документування свідчень до донесення правди світові. Ми говоримо про пережите й нагадуємо міжнародній спільноті про злочини, скоєні в Україні. Ми не дамо цій правді замовкнути. І віримо, навіть якщо справедливість потребує часу, ті, хто вчинив ці злочини, не повинні уникнути відповідальності. 

Читайте такожВ Україні презентували проєкт про воєнні злочини росіян проти військовополонених

Інші дописи блогу:
Анна Грубая Анна Грубая , клінічна психологиня і травмотерапевтка, керівниця проєкту GIDNA
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies