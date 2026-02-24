Кравченко: за 4 роки задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України

З них понад 210 тисяч – це воєнні злочини.

За чотири роки повномасштабного вторгнення правоохоронці задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України, з них понад 210 тисяч – це воєнні злочини.

Про це написав у телеграмі генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Умисні вбивства. Насильство. Катування. Невибіркові обстріли. Розграбування. Це лише частина пекла, яке приніс агресор. За кожним фактом стоїть біль і трагедія українських людей. За кожним кримінальним провадженням − крок до справедливості", – зазначив він.

Згідно із даними Кравченка, понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу РФ. Для понад 240 осіб має вироки в українських судах.

Також Україна працює у тісній правовій координації з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом. Створено 3 спільні слідчі групи з представниками 10 країн світу.

"Разом ми формуємо доказову базу для притягнення винних до відповідальності. Створення спецтрибуналу неминуче. Ця війна матиме правову відповідь", – зазначив генпрокурор.