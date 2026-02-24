Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

Кравченко: за 4 роки задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України

З них понад 210 тисяч – це воєнні злочини. 

Кравченко: за 4 роки задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України
Руслан Кравченко
Фото: Офіс генпрокурора

За чотири роки повномасштабного вторгнення правоохоронці задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України, з них понад 210 тисяч – це воєнні злочини.

Про це написав у телеграмі генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 

"Умисні вбивства. Насильство. Катування. Невибіркові обстріли. Розграбування. Це лише частина пекла, яке приніс агресор. За кожним фактом стоїть біль і трагедія українських людей. За кожним кримінальним провадженням − крок до справедливості", – зазначив він. 

Згідно із даними Кравченка, понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу РФ. Для понад 240 осіб має вироки в українських судах. 

Також Україна працює у тісній правовій координації з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом. Створено 3 спільні слідчі групи з представниками 10 країн світу. 

"Разом ми формуємо доказову базу для притягнення винних до відповідальності. Створення спецтрибуналу неминуче. Ця війна матиме правову відповідь", – зазначив генпрокурор. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies