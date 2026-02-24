Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Через російські обстріли поранені одинадцять мешканців Харківщини. Серед постраждалих – діти

Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Харківщини. 

Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них – двоє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали 55-річний і 80-річний чоловіки та 70-річна жінка. У с. Новоосинове Курилівської громади – 33-річна жінка та дівчатка 13 і 7 років. В с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік, а у с. Красний Яр Вовчанської громади – 45-річна жінка і 50-річний чоловік. На трасі біля сел. Шарівка постраждали 42-річний і 50-річний чоловіки.

Також медики надали допомогу 73-річному чоловіку, який 2 лютого постраждав у с. Осиново Куп’янської громади.

Росіяни зазстосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 6 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 26 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено цивільну будівлю (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Миронівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено мікроавтобус (с. Великі Хутори), автомобіль (с. Приколотне); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків (с. Оскіл); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Красний Яр).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 127 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 169 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік Графського та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулися дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного.

﻿
